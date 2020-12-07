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За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировали 244 новых случая коронавируса

На 7 декабря в республике зарегистрировали 8 смертей от нового вируса.

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По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 7 декабря выявлено 244 заболевших коронавирусом, всего число заразившихся COVID-19 – 20 887. 

Из 244 новых случаев COVID-19: 193 человека – обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

Амбулаторное лечение проходят 2 202 пациента, наблюдается 9 159 человек. Всего выздоровели от COVID-19 – 16 223 (+171) человека.

За последние сутки в регионе 8 человек умерли от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией, всего с начала эпидемии скончался 485 человек. 

В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 869 коек, занято – 1 977, свободно – 892. Занятость коечного фонда составляет 68,9%.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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