За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировали 244 новых случая коронавируса

На 7 декабря в республике зарегистрировали 8 смертей от нового вируса.

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 7 декабря выявлено 244 заболевших коронавирусом, всего число заразившихся COVID-19 – 20 887.

Из 244 новых случаев COVID-19: 193 человека – обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

Амбулаторное лечение проходят 2 202 пациента, наблюдается 9 159 человек. Всего выздоровели от COVID-19 – 16 223 (+171) человека.

За последние сутки в регионе 8 человек умерли от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией, всего с начала эпидемии скончался 485 человек.

В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 869 коек, занято – 1 977, свободно – 892. Занятость коечного фонда составляет 68,9%.