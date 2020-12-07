Школьники из сгоревшей школы в Большом Голоустном будут учиться на местной турбазе

– Это мера временная. Изначально мы планировали организовать доставку учеников в школу Малого Голоустного, – рассказал первый заместитель мэра Иркутского района Игорь Жук.

– Мы отказались от этого варианта из-за состояния дороги и отсутствия сотовой связи на участках по маршруту движения школьного автобуса, - говорит Игорь Жук. – Для очного обучения решено задействовать одну из турбаз, где предусмотрены все необходимые меры безопасности. Есть пожарная сигнализация, установлена система видеонаблюдения, здесь же есть возможность организовать горячее питание учеников.

Напомним, деревянное здание школы в поселке Большое Голоустное Иркутской области загорелось утром 25 ноября.

Сигнал о возгорании поступил в пожарную охрану в 07.29. На момент прибытия первого подразделения в 7.33 горела кровля внутри школы. Сейчас тушение пожара на площади 600 квадратных метров продолжается, крыша в здании частично обрушилась.