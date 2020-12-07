В Черемхово после погони полицейские задержали нетрезвого лихача

В ходе погони нарушителя удалось задержать на улице Шевченко города Черемхово, сообщают в ГУ МВД Иркутской области.

Инспекторы ДПС установили личность мужчины, находившегося за рулем автомобиля. Им оказался 45-летний местный житель, ранее лишенный водительских прав. Дорожные полицейские выяснили, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

По внешним признакам он находился в состоянии опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

Полицейские составили 4 дела в отношении лихача, среди которых невыполнение законного требования сотрудников ГИБДД об остановке транспортного средства, отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством, а также управление транспортным средством, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство.