За 15 дней работы «Дорожного пристава» с автовладельцев-должников взыскали 2,5 млн рублей

«Дорожный пристав» в потоке проходящего транспорта выявляет автовладельцев, имеющих задолженность по исполнительным документам, сообщают в пресс-службе УФССП Иркутской области.

В результате совместной работы судебных приставов и сотрудников Гоставтоинспекции на месте взыскано 2,5 млн рублей, из них треть суммы – в пользу налоговой службы.

Оставшуюся часть суммы составила кредитная и коммунальная задолженность, штрафы, госпошлина и иные взыскания. Арест наложен на 65 транспортных средств на сумму 19,4 млн рублей. 47 автомобилей изъято и помещено на специализированную стоянку, 18 оставлены на ответственное хранение должникам.

Совокупная сумма задолженности, взысканная с автовладельцев, являющихся должниками по исполнительным производствам, составила свыше 7 млн рублей.