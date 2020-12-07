Вспышку коронавируса фиксируют в Тайшетском районе

Всего с начала эпидемии зарегистрировано 34 тысячи случаев заболевания. Выздоровели за последний день 18 человек, умерли – 4 человека, сообщает оперштаб.

Из 261 нового случая за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 83 (всего 13 686),

в Ангарске – 65 (всего 3 479),

в Братске – 27 (всего 2 267),

в Тайшетском районе – 26 (всего 436),

в Иркутском районе – 13 (всего 2 252).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19: