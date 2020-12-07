Вспышку коронавируса фиксируют в Тайшетском районе

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Всего с начала эпидемии зарегистрировано 34 тысячи случаев заболевания. Выздоровели за последний день 18 человек, умерли – 4 человека, сообщает оперштаб.

Из 261 нового случая за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 83 (всего 13 686),
  • в Ангарске – 65 (всего 3 479),
  • в Братске – 27 (всего 2 267),
  • в Тайшетском районе – 26 (всего 436),
  • в Иркутском районе – 13 (всего 2 252).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  • Иркутск – 13 686,
  • Ангарск – 3 479,
  • Братск – 2 267,
  • Иркутский район – 2 252,
  • Усть-Кутский район – 1 976.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
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