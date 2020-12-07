Вспышку коронавируса фиксируют в Тайшетском районе

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7 декабря 2020
Всего с начала эпидемии зарегистрировано 34 тысячи случаев заболевания. Выздоровели за последний день 18 человек, умерли – 4 человека, сообщает оперштаб.
Из 261 нового случая за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 83 (всего 13 686),
- в Ангарске – 65 (всего 3 479),
- в Братске – 27 (всего 2 267),
- в Тайшетском районе – 26 (всего 436),
- в Иркутском районе – 13 (всего 2 252).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 13 686,
- Ангарск – 3 479,
- Братск – 2 267,
- Иркутский район – 2 252,
- Усть-Кутский район – 1 976.