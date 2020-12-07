На месте бывшего кинотеатра Чайка в Иркутске построят детскую поликлинику

Это будет трёхэтажное здание, такое же, как поликлиника ИАПО, которую возводят в микрорайоне Второй Иркутск. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Администрации города Иркутска поручено провести обследование существующего здания кинотеатра Чайка. Если оно будет признано аварийным, то необходимо сделать проект демонтажа и провести эти работы. Затем будет проведено инженерное обследование участка, по результатам которого типовой проект поликлиники будет привязан к местности. Будет решаться вопрос получения федерального финансирования.

Возведение нового здания может быть начато в 2022 году.