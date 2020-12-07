ПКР заемщиков МФО из Приангарья за год вырос на 14 пунктов

В ноябре 2020 года персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщиков микрофинансовых организаций составил 508 пунктов, сообщают в НБКИ.

При этом максимальный рост ПКР наблюдается у заемщиков с займами, превышающими 50 тыс. рублей. В этом сегменте зафиксирован рост на 41 балл по шкале ПКР (с 530 до 571 балла). В свою очередь, в сегменте займов до 10 тыс. рублей, зафиксировано небольшое снижение ПКР (с 493 до 491 балла). При этом, зависимость суммы займа в МФО от ПКР заемщика в 2020 году стала более явной.

В региональном разрезе максимальные значения ПКР зафиксированы у заемщиков МФО в Кемеровской области (519), Республике Карелия (515) и Челябинской области (514). Минимальные значения ПКР – в Калининградской, Московской и Магаданской областях (489). Максимальный рост ПКР зафиксирован у заемщиков МФО в Чеченской Республике (+20 баллов) и Сахалинской области (+20 баллов) и в Чукотском АО (+17 баллов). Отрицательная динамика ПКР зафиксирована во Владимирской (-4 балла) и Липецкой области (-3 балла). В Республиках Крым, Марий Эл и Брянской области у клиентов МФО за год ПКР снизился на 1 балл. В Москве ПКР заемщиков МФО вырос на 5 баллов с 486 до 491.

«Микрофинансовые организации повышают качество управления рисками, что приводит, в том числе, к улучшению качества клиентской базы, - считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Кроме того, ширится практика поощрения заемщиков с высокими ПКР – многие МФО предлагают для них лучшие условия кредитования. Подход, при котором ставка и сумма займа существенно зависит от ПКР клиента МФО или банков, становится все более распространенной и способствует улучшению качества портфелей».

«Многие крупные МФО уже в середине 2020 года отмечали, что качество клиентов растет, - говорит Елена Стратьева, директор СРО «МиР». - Причин, на наш взгляд, несколько. Во-первых, в целом растет уровень финграмотности и, что важнее, финдисциплины клиентов. Во-вторых, ему, безусловно, способствует развитие инструментов оценки и самооценки заемщиков (к которым относится и упомянутый ПКР). Как следствие,- повышение эффективного сегментированного «попадания» клиента в продукт и наоборот. Кроме того, в последнее время мы наблюдаем и изменение клиентской базы МФО: становится больше молодых заемщиков (до 30-35 лет), есть небольшой приток в сектор «классических банковских» клиентов».