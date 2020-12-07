Жителям горевшего дома на улице Свердлова в Иркутске предоставят жилье из маневренного фонда

В настоящий момент ведется прием граждан, собирается вся необходимая информация. Об этом сообщила глава комитета по управлению Правобережным округом Татьяна Эдельман.

Напомним, по информации пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области, сообщение о пожаре поступило 6 декабря в 20:34. Пожарные эвакуировали 15 человек, один из них инвалид. Одна женщина получила травмы.

Повреждены две квартиры на втором этаже, кровля дома, подъезд. Общая площадь пожара составила 270 квадратных метров. Работавшие на месте пожара дознаватели МЧС России установили, что причиной пожара мог стать поджог. Очаг пожара находился на втором этаже здания. В настоящее время по факту пожара проводится проверка, устанавливаются причина и обстоятельства происшествия.