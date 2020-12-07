В программу льготного кредитования под 2% внесены изменения

Министерство экономического развития внесло изменения в программу кредитования под 2%. В частности, пересмотрен подход к мониторингу численности компаний-заёмщиков, обратившихся за кредитом с 1 до 25 июня 2020 года, сообщают в пресс-службе Сбера.

Напомним, льготный кредит под 2% предоставлялся с 1 июня по 1 ноября 2020 года компаниям из пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики. При этом заёмщик может претендовать на частичное (50%) или полное (100%) списание суммы кредита и процентов по нему, если выполняет условия программы. Главное из них — сохранить не менее 80% или 90% численности сотрудников соответственно.

Представители бизнес-сообщества высказывали опасения, что первые предприниматели, отправившие заявки на льготный кредит, могли невольно нарушить требования программы по сохранению занятости. На момент выдачи средств банкам была недоступна информация о численности сотрудников предприятий на 1 июня, и они руководствовались данными за апрель. А предприниматели могли в мае сократить штат более чем на 20% относительно апреля, будучи уверенными, что численность сотрудников рассчитывается по состоянию на 1 июня.

В новой редакции программы применяется индивидуальный подход к клиентам, обратившимся в банк до 25.06.2020 года, у которых при этом сумма кредита была рассчитана по апрельской численности и в мае произошло снижение количества сотрудников более чем на 20%.

Для таких заёмщиков мониторинг численности в базовом периоде (до 1 декабря 2020 года) производится в сравнении не с апрельской, а с майской численностью. При этом сумма, на списание которой такой заёмщик может рассчитывать, также будет рассчитана исходя из майской численности.