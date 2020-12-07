Шедевры Третьяковской галереи появились на заставках СберБанк Онлайн

Сразу два набора приветственных заставок с шедеврами Третьяковской галереи появились в мобильном приложении Сбера в рамках проекта «Художники в СберБанк Онлайн». Каждый пользователь может самостоятельно обновить приветственный экран приложения, установив наборы заставок «Русская классика» и «Живопись XX века», сообщают в пресс-службе Сбера.

Установить заставки в СберБанк Онлайн легко по следующему пути: «Профиль» — «Настройки» — «Приветствие».

— Современные и удобные банковские услуги остаются главным в СберБанк Онлайн, но теперь мы точно знаем, что в финансовых приложениях есть место и для искусства. Первые две серии проекта ʺХудожники в СберБанк Онлайнʺ были приняты очень хорошо, и мы рады объявить о его продолжении. Спасибо, что в этом нас поддерживают такие важные художественные институции, как Третьяковская галерея, — Алексей Круглов, директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка.

— Выбранные кураторами музея и специалистами Сбера шедевры Третьяковской галереи формируют культурный код человека русской ментальности. Благодаря проекту в мобильном приложении СберБанк Онлайн познакомиться с картинами смогут как те, у кого есть возможность посетить Третьяковку и увидеть подлинники своими глазами, так и те, кто по разным причинам не планирует пока поход в музей, —Зельфира Трегулова генеральный директор Государственной Третьяковской галереи.

После установки набора приветствий «Русская классика» пользователь при каждом новом входе в приложение будет видеть один из 15 шедевров русской классической живописи.

Среди них — произведения художников, которые сформировали представление о русском искусстве. Алексей Венецианов в 1820-е годы писал сцены из сельской жизни и учил рисованию крестьянских детей, Иван Айвазовский прославился на весь мир как выдающийся маринист, а Иван Шишкин и Алексей Саврасов на передвижных выставках, гремевших на всю страну, представили два разных взгляда на русский пейзаж. Каждый из мастеров находил свой источник вдохновения в русской жизни: для Виктора Васнецова это были старинные предания, сказки и былины; для Исаака Левитана — неброская красота природы; для Бориса Кустодиева — народные традиции и праздники.

В наборе «Живопись XX века» собраны работы выдающихся российских художников-авангардистов. Русский авангард стал примером того, как художники не боялись выходить за рамки традиционного искусства. В своём стремлении найти новый изобразительный язык они вдохновлялись яркими красками русского народного искусства, геометрическими структурами европейского кубизма и даже философией начала ХХ века. Возникли новые стили и направления: Василий Кандинский стал пионером абстрактного искусства, Казимир Малевич считал супрематизм верховенством чистого чувства и духовности в живописи. Ну и конечно, русский авангард был бы невозможен без «амазонок авангарда» — художниц Наталии Гончаровой, Любови Поповой, Александры Экстер.

В 2020 году Сбер и Третьяковская галерея выпустили два фильма, посвящённых коллекциям классики и авангарда Третьяковки с участием известных артистов — Сергея Шнурова и Константина Хабенского. Онлайн-экскурсии вышли в период пандемии в онлайн-кинотеатре Okko, собрав на различных платформах около 1,5 миллиона просмотров. В рамках проекта «Художники в СберБанк Онлайн» Сбер продолжает знакомить широкую аудиторию с искусством при взаимодействии с сервисами банка и всей экосистемы.