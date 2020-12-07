С новыми инструментами можно накопить нужную сумму к определённой дате

«Сбер Управление Активами» вывел в СберБанк Онлайн линейку инвестиционных стратегий «Мой капитал», сообщают в Сбере.

Они рассчитаны на долгосрочные вложения — от 5 до 20 лет — и предназначены для получения дохода к определённой дате. Минимальный первоначальный взнос в СберБанк Онлайн — всего 50 тыс. рублей, при открытии в отделении — 1 млн рублей. Пополнение — от 25 тыс. рублей.

В СберБанк Онлайн можно вложиться в четыре стратегии со сроком инвестирования на 5, 10, 15 и 20 лет. Они инвестируют в акции и облигации крупнейших российских компаний, а также в государственные облигации ОФЗ.

— Длительные сроки инвестирования минимизируют эффект от краткосрочных рыночных колебаний и повышают шансы получить положительный результат. Для долгосрочных инвестиций нужно составить и постоянно управлять портфелем из десятков различных ценных бумаг — для большинства людей это трудная и дорогостоящая задача, решение которой берут на себя профессионалы ʺСбер Управление Активамиʺ. Стратегии ʺМой капиталʺ — готовое инвестиционное решение, воспользоваться которым наши клиенты теперь могут буквально в один клик. Открыть стратегию онлайн не только проще, но и выгоднее — нет комиссии за вход в 1%. Минимальный первоначальный взнос при оформлении стратегии онлайн — всего 50 тыс. рублей, а в отделении — 1 млн рублей. С новыми стратегиями делать долгосрочные вложения — не дороже, чем купить пай ПИФа, а набор ценных бумаг при этом — даже больше, —Василий Илларионов, исполнительный директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка.

Как это работает

На первоначальном этапе подавляющая часть вложений приходится на акции — для формирования на раннем этапе максимальной прибыли. Со временем доля акций уменьшается в пользу менее рискованных инструментов — облигаций, — чтобы минимизировать риск снижения накопленного капитала. Например, в стратегии «Мой капитал — 2025» прогнозируемая доходность составляет 7,5% годовых, а «Мой капитал — 2040» — уже 8,9% годовых. Управляющие формируют портфель и затем меняют баланс инструментов в нём в зависимости от срока и ситуации на фондовых рынках. Вложения в акции и облигации осуществляются с помощью покупки инвестиционных паёв биржевых фондов, что снижает влияние человеческого фактора — оцениваются перспективы экономики или фондового рынка в целом, а не отдельной компании.

Преимущества новых стратегий

Устойчивость при колебаниях на фондовом рынке, т.к. портфель содержит большое количество различных инструментов.

Не нужно думать о ребалансировке портфеля, управляющие сами корректируют структуру вложений в зависимости от выбранного срока стратегии.

Нет комиссии за «вход» в размере 1% при открытии в СберБанк Онлайн.

Управляющие заинтересованы в том, чтобы клиент получил доход. Комиссия разделена на две части: за управление биржевыми фондами (не более 1% в год) и за успех. При отсутствии дохода у клиентавознаграждение за успех не взимается.

Прогнозируемая доходность рассчитана на основе долгосрочного прогноза развития экономики группы «Макровижн» (ПАО Сбербанк), модифицированного АО «Сбер Управление Активами». Инвестиции сопряжены с риском. Государство, ПАО Сбербанк, АО «Сбер Управление Активами» не гарантируют получение дохода.