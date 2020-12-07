Tesla — это пузырь?

Пока рынок верит в блестящие перспективы Tesla.

Однако риски, что ожидания не оправдаются, и инвесторы потеряют деньги, велики. Инвесторы оценивают Tesla, исходя из ожиданий будущей прибыли компании, и если они решат, что ожидания не сбудутся, то акции рухнут, говорится в электронном письме Илона Маска сотрудникам, которое оказалось в распоряжении новостного сайта Electrek.

В ноябре капитализация Tesla выросла более чем на $100 млрд. Однако ее текущая оценка не совсем соответствует финансовым показателям компании. Рынок пока верит, что бизнес Tesla будет стремительно расти и в будущем принесет большую прибыль. В отличие от рынка облигаций рынок акций всегда живет ожиданиями будущих прибылей и чистых денежных потоков. Но насколько оправдан риск? Мы полагаем, что акции Tesla — это очень высокорискованная инвестиция.

Вместе с тем, на фоне мягкой монетарной политики ФРС, вакцинации и победы над COVID-19, как следствие выхода мировой экономики из рецессии, мы ожидаем роста американского рынка акций в будущем году. Мы рекомендуем купить американский рынок акций в целом, то есть S&P. Наша стратегия продавать золото, покупать нефть также в силе. На российском рынке акций мы, прежде всего, выделяем акции «Сбера» из-за привлекательной дивидендной доходности. «Сбер» также один из основных бенефициаров вероятного выхода экономики России из рецессии.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»