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Вандалы разбили стелу «Я люблю Саянск» и сделали с ней селфи

Мэр города Саянска Иркутской области Олег Боровский выложил на своей странице в соцсети Facebook видеоролик, на котором видно, как неизвестные разбивают стелу «Я люблю Саянск» и при этом фотографируют себя и разрушенный объект  с помощью селфи-камеры.

По информации на записи, два парня подходят к стеле, один из них включает селфи-камеру, фотографирует и снимает происходящее на телефон, второй – пинает объект, затем кулаком разбивает одну из деталей конструкции – сердце.

«Вот такие уроды живут среди нас. Мы их обязательно вычислим по городским камерам!» – подписал мэр Саянска видеозапись.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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