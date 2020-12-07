Вандалы разбили стелу «Я люблю Саянск» и сделали с ней селфи

Мэр города Саянска Иркутской области Олег Боровский выложил на своей странице в соцсети Facebook видеоролик, на котором видно, как неизвестные разбивают стелу «Я люблю Саянск» и при этом фотографируют себя и разрушенный объект с помощью селфи-камеры.

По информации на записи, два парня подходят к стеле, один из них включает селфи-камеру, фотографирует и снимает происходящее на телефон, второй – пинает объект, затем кулаком разбивает одну из деталей конструкции – сердце.

«Вот такие уроды живут среди нас. Мы их обязательно вычислим по городским камерам!» – подписал мэр Саянска видеозапись.