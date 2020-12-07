Новости

Глава минздрава РФ предложил ограничить передвижения между городами из-за COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на XIII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицина и качество – 2020» предложил ввести ограничения на передвижения между городами страны, пишет ТАСС.

Читайте также:

В Иркутской области умерли 4 человека с коронавирусом
7 декабря 2020
Вспышку коронавируса фиксируют в Тайшетском районе
7 декабря 2020

«Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов для того, чтобы ограничить распространение инфекции», – заявил Мурашко. Он также отметил, что ограничительные меры необходимы, пока не появится возможность влиять на эпидемический процесс с помощью лекарств.

Кремль прокомментировал заявление главы ведомства и сообщил, что уже действующих ограничительных мер на территории страны достаточно, ужесточать их нет необходимости.

При этом стоит напомнить, что власти страны наделили областные правительства особыми полномочиями, которые позволяют самостоятельно принимать решения о необходимости введения на территориях ограничений, позволяющих сдержать пандемию. 

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (2992)


Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
Глава минздрава РФ предложил ограничить передвижения между городами из-за COVID-19
Вспышку коронавируса фиксируют в Тайшетском районе
Все ангарские школьники вернулись к очной форме обучения с 7 декабря
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании