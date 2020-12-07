Глава минздрава РФ предложил ограничить передвижения между городами из-за COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на XIII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицина и качество – 2020» предложил ввести ограничения на передвижения между городами страны, пишет ТАСС.

«Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов для того, чтобы ограничить распространение инфекции», – заявил Мурашко. Он также отметил, что ограничительные меры необходимы, пока не появится возможность влиять на эпидемический процесс с помощью лекарств.

Кремль прокомментировал заявление главы ведомства и сообщил, что уже действующих ограничительных мер на территории страны достаточно, ужесточать их нет необходимости.

При этом стоит напомнить, что власти страны наделили областные правительства особыми полномочиями, которые позволяют самостоятельно принимать решения о необходимости введения на территориях ограничений, позволяющих сдержать пандемию.