Металл с «Усольехимпрома» Приангарья продадут на торгах

Мэр города Усолья-Сибирского Иркутской области Максим Торопкин заявил, что металл, находящийся на промплощадке закрытого комбината «Усольехимпром» в Иркутской области, приватизируют и продадут на торгах, пишет ТАСС.

«Вот 17 цистерн, сейчас из них берут пробы, после этого мы включаем их в план приватизации города и выставляем на торги как металл, сдаем, получаем доходы в бюджет. Так будет со всем металлом на площадке. Все взвешивается, [вносится – прим. ТАСС] в план приватизации через думу и на аукцион», – приводятся в сообщении слова Торопкина.