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Металл с «Усольехимпрома» Приангарья продадут на торгах

Мэр города Усолья-Сибирского Иркутской области Максим Торопкин заявил, что металл, находящийся на промплощадке закрытого комбината «Усольехимпром» в Иркутской области, приватизируют и продадут на торгах, пишет ТАСС.

«Вот 17 цистерн, сейчас из них берут пробы, после этого мы включаем их в план приватизации города и выставляем на торги как металл, сдаем, получаем доходы в бюджет. Так будет со всем металлом на площадке. Все взвешивается, [вносится – прим. ТАСС] в план приватизации через думу и на аукцион», – приводятся в сообщении слова Торопкина.

Напомним, после закрытия комбината «Усольехимпром» на его территории остался крупный очаг химического загрязнения. По поручению президента РФ Владимира Путина предприятие начали рекультивировать, эти работы планируется полностью завершить к 2024 году. Отходы бывшей фабрики переработают на экотехноперке, который построят в Усолье-Сибирском.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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