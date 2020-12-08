31 декабря нужно сделать выходным днем

В России нужно отказаться от длинных новогодних каникул, считает академик РАН депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

По его словам, они плохо отражаются на здоровье россиян и экономике. Однако, мне кажется, что новогодние каникулы — это хорошая идея, которая объединяет православное Рождество и самый популярный в России праздник Новый год.

Конечно, если бы россияне работали в праздники, экономика и доходы казны были бы больше. Однако на фондовом рынке есть хорошая поговорка: всех денег не заработаешь. Для того, чтобы хорошо работать, нужно хорошо отдыхать. Эмоциональное выгорание — это новая болезнь людей, занятых в российском частном секторе: инвестиции, финансы, IT-компании, медиа и т.д. Плюс к этому пандемия COVID-19 не вечна. Многие россияне на новогодние праздники традиционно улетают на отдых за границу. Вряд ли стоит ломать эту популярную в буржуазной России традицию.

Другое дело, что я бы сдвинул праздники на один день, сделав 31 декабря выходным. Этот день во многих российских компаниях традиционно короткий. Российские брокеры обычно работают до 13:00. К тому же как никогда нужно подготовиться к новогодним торжествам, ведь в текущем году ресторации и ночные клубы будут закрыты. Не самый лучший новогодний праздник, а многие давно отвыкли встречать новый год по-советски дома. Выходной 31 декабря хоть как-то поднимет людям настроение.

Конечно, стоит помнить об экономике, и для этого я бы отнял в пользу 31 декабря один день от новогодних каникул, объявив 8 января рабочим днем. То есть новогодние каникулы 31.12-07.01. Мне кажется, это очень правильная идея. Что касается роста праздничных алкогольных отравлениях, криминала и т.д., то вряд ли здоровые, состоявшиеся люди должны страдать из-за людей с пагубными привычками и криминальными наклонностями. Их и так лечат и перевоспитывают за счет наших налогов.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»