Студенты Иркутской области стали лауреатами национальной премии «Студент года – 2020»

Лауреатом в номинации «Студенческое медиа года» среди коллективов профессиональных образовательных организаций стал Медиацентр МТА Иркутского регионального колледжа педагогического образования, сообщают в областной администрации.

Свои работы студенты Приангарья представили на конкурс и прошли в финал. В целом, в региональных этапах премии «Студент года – 2020» приняли участие более 15 000 человек, в финал вышли 600 студентов вузов и 400 обучающихся профессиональных образовательных организаций из 65 регионов. Результат команды Иркутской области – второе место.

Медиацентр представляли студенты третьего курса Иван Бородин, Виктор Албул и второкурсник Виктор Сизых. Ребята учатся на разных специальностях, но делают общее дело. Их проекты не раз становились победителями всероссийских конкурсов.

- Его открыли в колледже в прошлом году после того, как мы сняли торжественную линейку 1 сентября и смонтировали видеоролик. Сегодня в центре работают 20 человек, мы снимаем сюжеты о жизни колледжа и студентов для соцсетей, делаем новости, придумываем проекты. Один из них «Без штампов» - это прямые эфиры с преподавателями и активными студентами колледжа, - рассказал Иван Бородин.