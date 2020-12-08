Команда ИГУ второй год подряд занимает 4 место финала Worldskills Russia по предпринимательству

«Поздравляю молодых предпринимателей с медальонами за профессионализм. Бодрящий результат – вроде молодцы, но еще работать», сообщает общественный представитель по направлению «Молодежное Предпринимательство» в Иркутской области Мария Мима.
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/ Сибирское Информационное Агентство /
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