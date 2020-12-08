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Число погибших от коронавируса в Бурятии с начала пандемии приближает к 500

На 8 декабря в республике зарегистрировали 7 смертей от нового вируса.

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По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 8 декабря выявлено 239 заболевших коронавирусом, всего число заразившихся COVID-19 – 21 126. 

Из 239 новых случаев COVID-19: 196 человек – обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

Амбулаторное лечение проходят 2 339 пациентов, наблюдается 8 276 человек. Всего выздоровели от COVID-19 – 16 407 (+184) человек.

За последние сутки в регионе 7 человек умерли от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией, всего с начала эпидемии скончалось 492 человека. 

В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 815 коек, занято – 1 888, свободно – 927. Занятость коечного фонда составляет 67,1%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
16 человек с коронавирусом умерли за сутки в Иркутской области
Число погибших от коронавируса в Бурятии с начала пандемии приближает к 500
Глава минздрава РФ предложил ограничить передвижения между городами из-за COVID-19
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