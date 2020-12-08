Число погибших от коронавируса в Бурятии с начала пандемии приближает к 500

На 8 декабря в республике зарегистрировали 7 смертей от нового вируса.

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 8 декабря выявлено 239 заболевших коронавирусом, всего число заразившихся COVID-19 – 21 126.

Из 239 новых случаев COVID-19: 196 человек – обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

Амбулаторное лечение проходят 2 339 пациентов, наблюдается 8 276 человек. Всего выздоровели от COVID-19 – 16 407 (+184) человек.

За последние сутки в регионе 7 человек умерли от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией, всего с начала эпидемии скончалось 492 человека.

В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 815 коек, занято – 1 888, свободно – 927. Занятость коечного фонда составляет 67,1%.