Названы самые дорогие коттеджи для посуточной аренды в России

Сегодня особую популярность приобрели дома и коттеджи, где можно уютно обосноваться вдали от большого скопления людей и наслаждаться комфортом и безопасностью загородной жизни.

В таких условиях коттеджи бронируются очень быстро и даже самые дорогие объекты — не исключение. Авито Недвижимость подготовила подборку таких вариантов, стоимость аренды которых в новогоднюю ночь может обходиться дороже, чем покупка небольшого загородного домика в регионах.

Коттедж 600 м², от 160 000 руб./ сутки

В Краснодарском крае можно встретить Новый год на вилле прямо на берегу моря. В распоряжение отдыхающим предлагаются номера с видом на море, каждый из которых не похож друг на друга. Трехэтажная постройка предусматривает открытые террасы на каждом этаже, с которых открывается прекрасный вид на береговую линию. Фешенебельная вилла включает лобби-бар и открытый бассейн с панорамным видом. Она также оборудована фитнес-залом и сауной, чтобы можно было разносторонне развлечь себя на отдыхе. Территория вокруг загородного дома украшена множеством деревьев, кустарников и различными видами цветов и растений. В пешей доступности находится Олимпийский парк, где можно отлично провести время и осмотреть местные достопримечательности.

Коттедж 2000 м², от 90 000 руб./сутки

Весьма необычный вариант для проведения праздников сдается в Екатеринбурге — это особняк под названием Царская усадьба площадью 2000 кв.м. Он расположен на юго-западе Екатеринбурга, в одном из самых экологически чистых мест в городе. Вокруг усадьбы нет промышленных предприятий, а только — хвойные леса с озером Половинным неподалеку. Особняк состоит из трех этажей, на одном из которых расположен отдельный банкетный зал — ощущение масштабного праздника гостям обеспечено. На территории усадьбы предусмотрена также комната отдыха с бильярдом и мягкой мебелью, а также сауна, джакузи и беседка с мангалом.

Дом 1126 м², от 80 000 руб./сутки

Еще один интересный вариант — это просторный двухэтажный коттедж площадью 1126 кв.м, рассчитанный на 16 человек. Дом расположен в строго охраняемом коттеджном поселке Лазурный берег на берегу Пестовского водохранилища в Подмосковье. В обычное время владельцы сдают его не только для проживания, но и для съемок видео и музыкальных клипов благодаря не совсем привычной планировке со скошенной крышей и “второму свету” в гостиной. Способов весело провести здесь время полно — караоке на первом этаже, собственный спа-комплекс с бассейном, баней и хаммамом, кинотеатр и бильярд на цокольном этаже. На прилегающей территории размещены детская площадка и беседки для отдыха — открытая и закрытая.

Дом 700 м², от 75 000 руб./сутки

В центре города Сочи в непосредственной близости от моря сдается четырехэтажный коттедж для компании до 11 человек. Дом площадью 700 кв.м оснащен бытовой техникой, удобной мебелью, кондиционером и джакузи. Отдыхающие смогут уютно разместиться здесь перед камином, а также отправиться в бассейн или сауну. В коттедже и на его территории установлены бильярдная, зона для барбекю, крытый бассейн, терраса у самого моря и разбит сад. Поблизости расположены местные достопримечательности — Парк Дендрарий и Центральный стадион, где обязательно стоит побывать, набраться впечатлений и положительных эмоций.

Таунхаус 195 м², от 60 000 руб./сутки

В Сыктывкаре Республики Коми гостей ждет еще один современный и комфортабельный коттедж. Он расположен рядом с живописным парком Еляты Club, на первой линии одноименного озера. Площадь таунхауса составляет 192 кв.м, которая разделена двумя просторными этажами, оформленными по дизайнерскому проекту. На первом этаже обустроены зона отдыха с выходом на террасу и кухня со встроенной бытовой техникой. Атмосферу праздника и уюта в доме помогает создавать камин, установленный в гостиной. На втором этаже находятся лаунж-зона и три спальни — за счет чего там царит спокойствие и уединение. В стоимость аренды, помимо проживания, включены интернет, телевидение, парковка и вход в парк Еляты Club. Добраться до таунхауса можно за 10 минут на машине от центра города.

Дом 400 м², от 55 000 руб./сутки

Предпоследний вариант — это дом в современном стиле, расположенный в центре Ялты. Он оснащен системой “умный дом”, поэтому управлять освещением и электроприборами можно будет с пульта, находясь в любой точке дома. Коттедж состоит из двух жилых этажей. В гостиной на первом этаже установлен большой плазменный телевизор и проектор, вокруг которых можно будет уютно устроиться 1 января и смотреть любимые новогодние фильмы. Праздничный ужин при желании можно будет приготовить дома — вся необходимая техника для этого здесь есть. Дом рассчитан на 6 человек, которые смогут расположиться в трех спальнях на первом и втором этажах. Чтобы отдых оказался незабываемым, здесь предусмотрены джакузи, бассейн во дворе, терраса с плетеной мебелью, качели и место для барбекю. Во дворе коттеджа растет множество деревьев и цветов. Рядом с домом организованы парковочные места для нескольких машин.

Коттедж 1100 м², от 55 000 руб./сутки

Закрывает сегодняшнюю “новогоднюю” подборку дом-резиденция площадью 1100 кв.м в поселке Радиоцентр Московской области. Сказочный домик с башней посередине только своим видом уже навевает праздничную атмосферу. В нем все продумано — каминный зал, пространство для мероприятий, барбекю-зона и лаунж-зона с камином. На территории резиденции оборудована детская площадка, а также выделена поляна для установки шатра с восточным тандыром, мангалом и печью. Дом окружен лесным массивом в 10 гектаров, где растут сосны, дубы и липы. Дом подходит для компании из 20 человек. При этом для автовладельцев организована парковка на 10-12 машин.