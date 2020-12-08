Продуктовые наборы за ноябрь получат 3,5 тысячи школьников Иркутского района

Пайки выдают школьникам, которым полагается бесплатное питание за счет бюджетных средств, сообщают в областной администрации.

В продуктовый набор входят крупы, макароны, масло, соки, молоко, сахар, кондитерские изделия, мясные и рыбные консервы. Объем и состав наборов сформирован из расчета стоимости питания ребенка в день, с учетом возраста и категории льготы.

- Вопросов по качеству пайков нет, все свежее, соблюдены сроки годности. Весной родители были довольны такой помощью. Это возможность сэкономить средства и купить другие продукты, - отметила директор Плишкинской школы Елена Ильина.

На формирование продуктовых наборов направлены средства бюджета Иркутской области, ранее запланированные на обеспечение льготных категорий школьников горячим питанием. Состав продуктовых наборов согласован с представителями родительских комитетов. С графиком выдачи можно на официальных сайтах школ.