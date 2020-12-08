В Ангарске задержали подозреваемых в поджоге венков на кладбище

Накануне в дежурную часть УМВД России по Ангарскому городскому округу поступило заявление от сотрудницы администрации кладбища о повреждении огнем венков на 16 захоронениях.

В результате розысков полицейские задержали двух ранее судимых мужчин, без определенного места жительства. Один из подозреваемых в преступлении дал признательные показания.

По словам задержанных, в течение нескольких дней они со своим знакомым собирали на кладбище продукты питания и жгли ритуальные принадлежности, чтобы согреться.