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В Ангарске задержали подозреваемых в поджоге венков на кладбище

Накануне в дежурную часть УМВД России по Ангарскому городскому округу поступило заявление от сотрудницы администрации кладбища о повреждении огнем венков на 16 захоронениях.

В результате розысков полицейские задержали двух ранее судимых мужчин, без определенного места жительства. Один из подозреваемых в преступлении дал признательные показания.

По словам задержанных, в течение нескольких дней они со своим знакомым собирали на кладбище продукты питания и жгли ритуальные принадлежности, чтобы согреться.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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