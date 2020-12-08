СК начал проверку по факту заражения сальмонеллезом в детсаду Ербогачена

Следственное управление СК России по региону заявило о старте проверки после заражения сотрудников и воспитанников детсада села Ербогачена Иркутской области сальмонеллезом.

Инспекция проводится по уголовной статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей», санкции которой предусматривают до 2 лет лишения свободы.

Среди 23 зараженных 19 детей, у большинства из них сальмонеллез. 10 человек госпитализированы.