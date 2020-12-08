Деда Мороза не вызывали: новосибирцы охладели к приглашению аниматоров

Пандемия и стремление сократить количество контактов повлияли и на главную новогоднюю традицию — по данным исследования Авито Услуг, в Новосибирске спрос на вызов Деда Мороза на дом снизился на 11%. При этом предложение услуг от аниматоров, готовых нарядиться в праздничные костюмы и выехать на дом, выросло на 13%.

Падение спроса на услуги выездных новогодних персонажей можно назвать общероссийской тенденцией. В прошлом новогоднем сезоне, когда COVID-19 лишь грозил пальцем из заснеженного Уханя, треть россиян (32%) приглашали Деда Мороза для того, чтобы поздравить детей с праздником. В сложном 2020-м россияне предпочитают другие варианты.

С всеобщим переходом в онлайн видеозвонки осваивают и Деды Морозы со Снегурочками — в этом году 7% опрошенных россиян выбрали именно этот способ поздравления. Услугу “дед мороз онлайн” предлагают во многих крупных городах. При заказе такой услуги Дедушка поздравит ребёнка в скайпе или зуме, прочитает письмо, похвалит за хорошее поведение и отметки, послушает стих, загадает загадку и даст наставления на следующий год.

В Новосибирске охотно подрабатывают таким образом: по сравнению с прошлым годом, когда мало кто думал о возможности виртуального общения с Дедом Морозом, предложение таких услуг увеличилось на 100%. Спрос среди родителей на них вырос за аналогичный период на 175%. В среднем пообщаться с Дедом Морозом онлайн стоит в Новосибирске 1000 рублей.

Сколько стоит детский смех

В среднем по России приход Дедушки Мороза обойдется родителям в 1 000 рублей, в крупных городах услуги аниматоров стоят дороже — порядка 1 500 рублей, а жителям Новосибирска поздравление Деда Мороза обойдется в 1150 рублей.

И здесь ожидания родителей соответствуют реальности — в среднем россияне готовы потратить на поздравление Дедушки от 1000 до 2000 рублей, в столице эта сумма чуть выше — от 2000 до 4000 рублей.

Конкуренцию профессионалам в этом году готовы составить папы и дедушки: по данным опроса, участие в котором приняли порядка 10 000 россиян, в каждой пятой семье Дедушкой Морозом станет кто-то из родственников. А вот доля родителей, равнодушных к домашнему чтению стихов у ёлки, осталась неизменной по сравнению с прошлым годом — 38% россиян Дедушку Мороза домой не зовут. Причем наиболее скептически настроенными оказались как раз молодые родители в возрасте 25-34 лет.

— Шуба и борода из ваты по-прежнему остаются популярными инструментами подработки — за год желающих подработать в предновогодние вечера стало больше: количество предложений Дедов Морозов и Снегурочек увеличилось на 4% по сравнению с началом декабря 2019 года. А вот спрос на эти услуги в целом по стране снизился на 10%, что связано не только со стремлением родителей сократить количество контактов, но и с отменой или переводом в онлайн традиционных корпоративных праздников для детей — так, например, в Авито новогодние торжества для детей сотрудников пройдут в формате онлайн, — Иван Чулков, руководитель маркетинговых проектов Авито Услуг.

Не отступают от традиций жители Санкт-Петербурга — на него приходится 7% всероссийского спроса. По этому показателю северная столица опережает Москву, на которую приходится 6% спроса. Также подработка Дедом Морозом — перспективный вариант для жителей Воронежа, Нижнего Новгорода и Краснодара — на эти города приходится по 3% спроса.

Не Дедом единым

Пользователи Авито также рассказали, в каких еще образах они готовы пригласить детям аниматоров на новогодние праздники. Первое место с большим отрывом здесь лидируют герои герои мультика «Маша и Медведь» — их ждут в гости 25% родителей, при этом папы и дедушки выбирают именно этих геров чаще, чем представительницы женской половины семьи. На втором месте — герои мультфильма «Холодное сердце» (16%), а третье поделили Фиксики и Ми-ми-мишки (по 11%). В список также попали Трансформеры, герои «Щенячьего патруля», My Little Pony и герои саги о Гарри Поттере. В этом году герои и их аудитория стали моложе — в этом году наиболее популярны герои мультфильмов для самых маленьких. В то же время в числе популярных не появилось новых героев, поскольку 2020 год с его ограничениями прошел без громких премьер фильмов для юных зрителей.