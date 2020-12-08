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Демеркуризацию ртути «Усольехимпрома» начнут в 2021 году с наступлением тепла

Мэр города Усолья-Сибирского Иркутской области Максим Торопник сообщил на своей странице в Instagram, что демеркуризация ртути «Усольехимпрома» начнется в 2021 году с наступлением плюсовых температур.

«На площадке у снесённого цеха ртутного электролиза произведена сортировка, берутся пробы. Сама демеркуризация будет произведена в следующем году – при наступлении положительных температур», – заявил глава города.

Напомним, после закрытия комбината «Усольехимпром» на его территории остался крупный очаг химического загрязнения. По поручению президента РФ Владимира Путина предприятие начали рекультивировать, эти работы планируется полностью завершить к 2024 году. Отходы бывшей фабрики переработают на экотехноперке, который построят в Усолье-Сибирском. Металл, который остался на территории бывшего завода, планируют продать на торгах.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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