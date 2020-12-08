Демеркуризацию ртути «Усольехимпрома» начнут в 2021 году с наступлением тепла

Мэр города Усолья-Сибирского Иркутской области Максим Торопник сообщил на своей странице в Instagram, что демеркуризация ртути «Усольехимпрома» начнется в 2021 году с наступлением плюсовых температур.

«На площадке у снесённого цеха ртутного электролиза произведена сортировка, берутся пробы. Сама демеркуризация будет произведена в следующем году – при наступлении положительных температур», – заявил глава города.