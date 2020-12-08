Глава ТПП попросил у правительства РФ разрешения на въезд трудовых мигрантов в страну

Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин направил письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением упростить въезд в страну трудовых мигрантов во время пандемии коронавируса, пишет ТАСС.

Такие меры необходимы, поскольку российские компании из-за оттока зарубежных работников испытывают кадровый голод. По словам Катырина, людей можно привозить с соблюдением мер безопасности – карантина, при необходимости – лечения на основании страхового договора с медорганизацией.

Кроме того, руководитель ведомства предложил разрешить приезжать в Россию высококвалифицированным специалистам вместе с их семьями.

«Целесообразно исключить <…> требование о согласовании въезда иностранных высококвалифицированных специалистов при каждом их последующем въезде в Россию (достаточно ограничиться однократным согласованием первичного въезда – прим. ТАСС), а также разрешить въезд для членов их семей по аналогии с принятым недавно решением в отношении высококвалифицированных специалистов в области спорта», – приводит ТАСС слова Катырина.

Напомним, из-за оттока мигрантов российским компаниям не хватает рабочей силы – 40% предприятий РФ, которые привлекали иностранную рабочую силу, заявили о кадровом голоде.