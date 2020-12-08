Владельцев жилья в 2021 году ждут новые запреты

Изменения будут действовать для жителей домов, которые вошли в эксплуатацию не более 20 лет назад, сообщает агентство Прайм.

С Нового года под запрет попадет хранение личных вещей не только на чердаках многоквартирных домов, но и на цокольных этажах.

Газовые приборы не могут эксплуатироваться в случае их неисправности и без прохождения технического обслуживания.

Также запрещено будет оставлять свечи, непотушенные сигареты без присмотра на балконах и лоджиях.

Решетки на окнах подвалов должны открываться.

Все аварийные и эвакуационные выходы должны открываться изнутри без ключа либо иметь запорную арматуру с дистанционной разблокировкой.

За все эти правонарушения можно получить штраф от 2 до 5 тысяч рублей согласно ст. 20.4 КоАП РФ. Если будет причинен вред здоровью других людей, в ход пойдут ст. 219 УК РФ "Нарушение требований пожарной безопасности", поясняет эксперт.