8 декабря суточный прирост в Усть-Кутском районе составил 67 заболевших. В свою очередь рекордсмен по заболеваемости – Иркутск за прошедшие сутки прибавил 54 случая.
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8 декабря 2020
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Новости
Вспышка коронавируса в Усть-Кутском районе. Он обошёл по суточному приросту даже Иркутск
8 декабря суточный прирост в Усть-Кутском районе составил 67 заболевших. В свою очередь рекордсмен по заболеваемости – Иркутск за прошедшие сутки прибавил 54 случая.
Читайте также:
8 декабря 2020
/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Вспышка коронавируса в Усть-Кутском районе. Он обошёл по суточному приросту даже Иркутск
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Число погибших от коронавируса в Бурятии с начала пандемии приближает к 500
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