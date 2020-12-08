Вспышка коронавируса в Усть-Кутском районе. Он обошёл по суточному приросту даже Иркутск

8 декабря суточный прирост в Усть-Кутском районе составил 67 заболевших. В свою очередь рекордсмен по заболеваемости – Иркутск за прошедшие сутки прибавил 54 случая.

Всего с начала эпидемии зарегистрировано 34,5 тысячи случаев заболевания, умерли – 14 человек, сообщает оперштаб.

Из 263 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Усть-Кутском районе – 67 (всего 2 043),

в Иркутске – 54 (всего 13 740),

в Ангарске – 52 (всего 3 511),

в Братске – 31 (всего 2 298),

в Усть-Илимсом – 25 (всего 1 608)

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19: