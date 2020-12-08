Новости

Вспышка коронавируса в Усть-Кутском районе. Он обошёл по суточному приросту даже Иркутск

8 декабря суточный прирост в Усть-Кутском районе составил 67 заболевших. В свою очередь рекордсмен по заболеваемости – Иркутск за прошедшие сутки прибавил 54 случая.

Читайте также:

Полис для реабилитации от COVID-19 от «Росгосстрах Жизнь» купили более 20 тыс. россиян
8 декабря 2020
16 человек с коронавирусом умерли за сутки в Иркутской области
8 декабря 2020


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (2996)


Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
Вспышка коронавируса в Усть-Кутском районе. Он обошёл по суточному приросту даже Иркутск
16 человек с коронавирусом умерли за сутки в Иркутской области
Число погибших от коронавируса в Бурятии с начала пандемии приближает к 500
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании