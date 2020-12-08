Аналитик «Открытие Брокер»: нефть будет чувствовать себя уверенно в среднесрочной перспективе

Аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер» (входит в группу банка «Открытие») Оксана Лукичева приняла участие в онлайн-конференции «Нефтегазовый рынок – худшее позади?». По ее мнению, рост цен на нефть может продолжиться, однако ее стоимость еще долго будут находиться вблизи текущих значений из-за сохранения достаточно слабого спроса со стороны импортеров.

Уходящий 2020 год стал, пожалуй, самым стрессовым для рынка нефти за последние несколько десятилетий. Эта ситуация негативно повлияла на бюджет РФ и прибыль российских нефтяников. «Счетная палата подсчитала, что федеральный бюджет от падения цен на нефть и пакта ОПЕК+ недополучит в 2020 г. около 30% от объёма поступлений 2019. Общее производство нефти, по данным Минэнерго РФ, в этом году сократится примерно на 9,6%. Сильнее всех сократили добычу “ЛУКОЙЛ”, “Роснефть” и “Татнефть”», – прокомментировала Оксана Лукичева.

Аналитик «Открытие Брокер» отмечает, что властям пришлось вновь внести изменения в расчет НДД и НДПИ. «Кроме того, будет проведена оптимизация налоговых льгот для нефтяной отрасли, планируются изменения в акцизах на нефтепродукты. Здесь стоит понять одну вещь – с одной стороны, власти поддерживают бизнес, но, с другой – преследуют цель наполнения бюджета, которая в текущий период превалирует над остальными целями», - отметила Лукичева.

В то же время действия ОПЕК+ позволили нормализовать ситуацию и поспособствовали росту стоимости «черного золота».

«Рынок нефти с мая 2020 г. находится в расчетном дефиците, т.к. предложение ежемесячно отстает от спроса. Данная ситуация создана и поддерживается специально с помощью ограничений соглашения ОПЕК+ для того, чтобы накопленные запасы снижались. Политика ограничения добычи приносит плоды – запасы нефти с мая по ноябрь снизились примерно на 10,6% или на 500 млн баррелей. Символично, что с нового года ОПЕК+ нарастит добычу на аналогичный объем», – отметила эксперт.

Все это позволяет прогнозировать стабильные цены в 2021 году. «Среднегодовая стоимость нефти сорта Brent в следующей году ожидается на уровне 49,5$/баррель. Взрывного роста цен пока не будет, цены могут подрасти к 50$/баррель к концу следующего года при условии хороших темпов восстановления мировой экономики и потребления нефти», – полагает Оксана Лукичева.

Приход Джо Байдена на пост президента США отчасти может изменить расстановку сил на нефтяном рынке, говорит Лукичева: «В рамках "зеленой" энергетики могут быть возобновлены благоприятные условия для производства биотоплива, солнечных панелей и урезаны привилегии НПЗ, что отрицательно скажется на внутреннем потреблении в США. “Сланцевики” на самом деле гибнут, это отлично показывает динамика пробуренных скважин. Если в 2015 году количество пробуренных ежемесячно скважин достигало 2000 единиц, то к концу 2016 года оно упало ниже 500 единиц. В 2018 году наблюдалось восстановление до 1100 единиц, но сейчас оно понизилось до 300 единиц. По некоторым оценкам, к 2025 году производство сланцевой нефти выйдет на естественное плато, после чего пойдет на убыль».

Полная версия онлайн-конференции доступна по ссылке.