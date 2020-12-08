Россияне назвали запуск Большого адронного коллайдера одним из важнейших событий за последние 20 лет

27,2% сотрудников российских компаний назвали запуск Большого адронного коллайдера в 2008 году самым значимым событием в период с 2000 по 2019 годы, показал опрос разработчика ПО для управления бизнесом “Мегаплан” среди 1807 сотрудников и руководителей МСБ.

Вторым по значимости событием за последнее двадцатилетие участники опроса назвали выпуск электрокара Tesla Roadster компанией Илона Маска также в 2008 году (22,8%). Третье место респонденты отдали Чемпионату мира по футболу, который состоялся в России в 2018 году – за него проголосовало 14,39% опрошенных.

В числе прочих важных событий уходящего 20-летия россияне назвали доказательство российским математиком Григорием Перельманом гипотезы Пуанкаре в 2006 году (7,75%), за которое тот был удостоен международной Филдсовской премии, но в итоге отказался от нее.

Зимняя Олимпиада в Сочи, состоявшаяся в 2014 году, по мнению россиян, оказалась чуть менее важным событием – за нее проголосовало 7,58% участников опроса. Следом за ней - так называемая “Проблема 2000” (6,14%), связанная с тем, что разработчики ПО в XX веке использовали только двузначное число для отображения на компьютерах текущего года. Эта проблема могла привести в 2000 году к сбоям в работе систем управления, а также финансовых программ. На решение этой задачи, по оценкам некоторых экспертов, в мире было потрачено около 300 млрд долларов.

На седьмом месте по значимости оказалось введение материнского капитала в 2007 году, составлявшего на тот момент 250 тысяч рублей (4,98%).

Основание “Российской кремниевой долины” Сколково в 2010-м назвали важнейшим событием за последние 20 лет всего 3,71% участников исследования. При этом чуть меньшее количество россиян (3,15%) ответили, что для них выход на российском ТВ сериала “Остаться в живых” в 2004 году стал самым запоминающимся моментом последнего двадцатилетия.

Наименее значимым событием для россиян за период с 2000-2019 гг. оказалась победа Сборной России по хоккею на Чемпионате мира в 2012 году (1,33%) – команда одержала победу над Словакией со счетом 6:2.

– Последнее двадцатилетие, как показали результаты опроса, запомнилось, в первую очередь, благодаря ряду научных и технологических открытий – запуск Большого адронного коллайдера, к примеру, обсуждали всем миром, на этой почве даже возникли различные конспирологические теории. -– Прокомментировал Сергей Козлов, генеральный директор компании “Мегаплан”. – Несмотря на большое количество как социальных, так и политических перемен в России с 2000 года, первые два десятилетия этого периода ознаменованы, не в последнюю очередь, как гигантский технологический рывок, после которого первые годы XXI века уже спустя несколько лет будут ощущаться как уже совсем дремучее время, когда интернет и мобильный телефон были предметами роскоши.