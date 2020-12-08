Работа.ру и «Рамблер» запустили подкаст о карьере в digital

Новые подкасты будут выходить каждую неделю на портале «Рамблер», Работа.ру и на всех популярных сервисах: Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Soundcloud, Яндекс.Музыка, Overcast и других, сообщают в сервисе.

Подкаст «Хорошо устроились» рассказывает и показывает на примере конкретных людей, что перейти в digital, найти работу и начать хорошо зарабатывать — вполне реально.

Каждый выпуск посвящен различным специализациям. Эксперты подробно расскажут, как попасть в профессию, какими навыками нужно обладать, какие рабочие задачи решать, чего ждут работодатели от сотрудников, какие зарплаты в отрасли и каким может быть карьерный путь. Подкаст будет полезен не только тем, кто задумался о смене профессии, но и школьникам, студентам, которые только начинают планировать свою карьеру.

Ведет подкаст Никита Некрасов, ведущий радиостанций «Маяк» и «Страна FM». В первом выпуске речь пойдет о продакт-менеджерах. Ян Хацкевич, продакт-оунер Drive2, расскажет, как перешел из офлайн-продаж в digital. А ведущий менеджер по продукту сервиса Работа.ру Лаша Харчилава опишет в целом суть работы продакт-менеджера, поделится информацией о зарплатах специалистов и о пороге входа в профессию. Приглашенный HR-эксперт Татьяна Гороховская, основательница рекрутингового агентства, даст несколько советов о том, чего ждут от кандидата рекрутеры.

Стоит отметить, ранее Работа.ру вместе с порталом «Рамблер» запустили отдельную поисковую вертикаль на «Рамблере», в которой соискатели могут найти актуальные вакансии. Проект соединил более 65 млн пользователей портала «Рамблер» с работодателями сервиса Работа.ру по всей России.