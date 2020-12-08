8 декабря стартовала ежегодная акция En+ «Стань Дедом Морозом»

С первых дней декабря сотрудники всех подразделений спрашивают о начале акции, когда можно взять письма ребят, в которых они рассказали о своих заветных желаниях. Каждое письмо – это надежда ребёнка на чудо, сообщают в компании.

Всего на ёлках в офисах компании En+ уже размещены более 100 трогательных писем детей из Иркутского района, Черемхова, Братска, Иркутска. Много историй стоит за письмами. Об условиях, в которые дети попадать не должны. О мужественных мамах, а иногда одних папах, настоящих борцах с невзгодами.

Благотворительная акция «Стань Дедом Морозом!» впервые прошла в канун 2012 года. Тогда на призыв исполнить мечты ребят из детских домов и других социальных центров, из малообеспеченных семей откликнулись сотни энергетиков. Акция стала доброй традицией, с каждым годом к ней присоединяется всё больше сотрудников энергокомпании.