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Полис для реабилитации от COVID-19 от «Росгосстрах Жизнь» купили более 20 тыс. россиян

За первые два месяца продаж полис с сервисом реабилитации «Восстанови здоровье» приобрели 20,5 тыс. клиентов «Росгосстрах Жизнь», сообщают в организации.

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Полис «Восстанови Здоровье» - это продукт на случай потребности в реабилитационных мероприятиях после перенесенного COVID-19, инсульта или травмы головы. У продукта есть три варианта:

  • самый дорогой с покрытием по трем видам реабилитации (COVID-19, травмы головы, инсульта) и включением транспортных расходов стоит 1490 рублей в год;
  • «средний» вариант за 990 рублей;
  • вариант за 590 рублей, который покрывает только COVID-19. Продажи «коробки» стартовали в октябре.

На фоне пандемии особой популярностью пользуется полис, покрывающий только возможную потребность в реабилитации после перенесенного COVID-19: таких «коробок» было продано более 14,6 тыс., то есть 70%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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