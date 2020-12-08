В СберБанк Онлайн появился конструктор страхования недвижимости для премиальных клиентов

«Сбербанк страхование» модифицировала продукт «Защита дома» для клиентов сегментов СберПервый и Sber Private Banking, сообщают в банке.

Теперь в СберБанк Онлайн можно застраховать квартиру, апартаменты или дом стоимостью до 50 млн рублей, собрав оптимальный полис из необходимых опций. Сбер первым из российских банков запустил в собственном мобильном приложении продукт для премиальных клиентов, позволяющий застраховать дорогостоящую недвижимость без предварительного осмотра.

– Мы ценим время наших клиентов и стараемся обеспечить им лучший клиентский путь во всех каналах продаж, в том числе, в цифровых. Теперь наши VIP-клиенты могут за пару минут застраховать дорогостоящую недвижимость онлайн. Это быстро, удобно и особенно актуально в пандемию. Оформленный полис со всеми условиями будет отображаться в мобильном приложении Сбербанка. Каждый клиент получит круглосуточную поддержку персонального менеджера по любым вопросам страхования недвижимости, в том числе, конечно, полноценную помощь на всех этапах урегулирования убытка, – Катрин Соомре, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка.

Обновлённый продукт «Защита дома» позволяет премиальным клиентам самостоятельно сформировать страховой полис исходя из своих индивидуальных потребностей. Для этого нужно зайти в раздел «Страхование» на главном экране СберБанк Онлайн, выбрать продукт «Защита дома» и следовать инструкциям.

Клиент самостоятельно распределяет выбранную сумму по объектам и направлениям страхования (конструктивные элементы, внутренняя и внешняя отделка, движимое имущество, гражданская ответственность) и выбирает дату начала действия полиса. Стоимость полиса зависит от суммы покрытия и выбранных опций.