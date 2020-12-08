Экспортный совет при Губернаторе Иркутской области начнет работать во второй половине декабря

Экспортный совет при Губернаторе Иркутской области, анонсированный в августе начнет работать во второй половине декабря. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития Иркутской области.

Совет создан в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» для внедрения регионального экспортного стандарта и должен обеспечить создание благоприятных условий для осуществления экспортной деятельности, а также активизировать работу по продвижению продукции, которая производится в Иркутской области для внешних рынков.

Сообщается, что в состав Совета вошли представители территориальных органов федеральных органов власти, Российского экспортного центра, исполнительных органов власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, объединений работодателей, общественных организаций.

Первое заседание Экспортного совета состоится во второй половине декабря.