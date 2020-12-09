Венесуэла: социализм надо оставить в прошлом

В воскресенье в Венесуэле прошли парламентские выборы.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро возвращает контроль над парламентом. Согласно последним подсчетам, коалиция «Великий патриотический полюс», который возглавляет пропрезидентская «Единая социалистическая партия Венесуэлы», набирает 67,7% голосов. Значительная часть оппозиции выборы игнорировала, и эксперты прогнозируют обострение противостояния в стране. Инициатором бойкота стал Хуан Гуаидо, объявивший себя в начале 2019 года президентом страны и получивший признание США и других западных стран. Благодаря тому что выборы бойкотировала не вся оппозиция, представители ее умеренной части будут представлены в ассамблее.

Экономика Венесуэлы по-прежнему в штопоре, который является результатом как санкций, так и социалистических экспериментов. Капитализм не идеален, но лучше капитализма никто ничего не придумал. Экономика латиноамериканской страны падает седьмой год подряд. В 2019 году размер номинального ВВП республики составил треть от уровня 2013 года. Венесуэла находится на 173-м месте (из 183) в рейтинге восприятия коррупции. К июню 2020 года из страны уехали 5,1 млн человек при населении 28 млн. Наше мнение остается прежним: лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Венесуэле нужны радикальные либеральные экономические реформы. И лучше, если их проведет Москва, а не Вашингтон. Социализм, однозначно, стоит оставить в прошлом.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»