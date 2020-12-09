Сбер поможет раскрыть предпринимательские таланты у школьников

Сбер масштабировал школьный акселератор Sber Z. Он помогает подросткам развить навыки XXI века и освоить основы предпринимательства: они смогут пройти весь цикл создания собственного бизнеса — от генерации идеи до запуска проекта.

— В этом году мы масштабировали наш школьный акселератор на 32 региона России. Теперь в нём может принять участие 10 тысяч учащихся 8–11-х классов из 380 школ с разных уголков нашей страны. Мы живём в век стремительных изменений, когда на наших глазах меняется всё — от образа жизни каждого конкретного человека до систем управления государствами. Это новое время требует новых людей, не боящихся изменений и инициирующих их. Наш акселератор для старшеклассников Sber Z как раз и направлен на то, чтобы помочь школьникам реализовать их потенциал визионеров. Научить их видеть новые возможности, уметь взаимодействовать в команде, не бояться грамотно доносить до людей свои самые смелые идеи и менять этот мир. Мы понимаем, что не все участники проекта станут в будущем предпринимателями, но уверены, что знания и навыки, полученные в ходе Sber Z, помогут им состояться в любой сфере деятельности и они поймут, что их будущее — в их собственных руках, — Герман Греф Президент, Председатель Правления Сбербанка.

Акселератор будет реализован на школьной цифровой платформе СберКласс и пройдёт в два этапа.

Первый этап — 12 недель

Участников ожидает 12 образовательных онлайн-модулей на СберКлассе с лекциями, практическими заданиями и инструментами для построения стартапа. Каждый модуль завершится практической отработкой усвоенного материала. Вокруг своих стартапов школьники создадут проектные команды, при этом в одну команду смогут войти участники из разных школ и городов. 200 лучших команд пройдут на второй этап.

Второй этап — 8 недель

Будет проходить как онлайн, так и офлайн, если позволит эпидемиологическая ситуация. Каждая команда получит персонального наставника-трекера, который на основе своей экспертизы, опыта и знаний будет помогать юным предпринимателям развивать проект. В финале — не просто слайды из презентаций, а действующие MVP (Minimum viable product, работающая версия продукта), которые ребята представят жюри на демо-дне.

Преподаватели и наставники

На первом этапе (спикеры образовательного курса) — топ-трекеры России, руководители компаний экосистемы Сбера, а на втором к ним присоединятся участники и победители международного акселератора Сбер500, проводимого совместно с 500 Startups.

Благодаря акселератору школьники: