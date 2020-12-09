S7 Airlines открывает рейсы из Москвы в Магнитогорск

Авиабилеты на новый рейс уже в продаже, сообщают в S7 Airlines.

Рейсы будут осуществляться ежедневно. Вылет из аэропорта Домодедово в 02:35, прилет в аэропорт Магнитогорска в 07:00 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 07:50 и приземляется в Москве в 08:20. Время в пути составит два с половиной часа.

Расписание составлено таким образом, что пассажирам из Магнитогорска будет удобно продолжить путешествие в другие города маршрутной сети S7 Airlines. Например, с удобной стыковкой в Москве можно спланировать перелет в Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Симферополь, Калининград, Ростов-на-Дону, Мурманск. В таком случае перелет оформляется единым билетом, а багаж регистрируется сразу до конечного пункта назначения.

Рейсы будут выполняться на современных комфортабельных самолетах Airbus A320. При уборке на всех рейсах S7 Airlines в обязательном порядке применяются моющие дезинфицирующие средства. Посадка в самолет осуществляется группами, на входе бортпроводники предлагают всем пассажирам бесплатные наборы с маской и перчатками.

Участники программы лояльности S7 Priority могут получить за перелет из Москвы в Магнитогорск от 500 миль, которые можно потратить на премиальные авиабилеты и дополнительные услуги. Использовать мили S7 Priority можно в любой момент, покупая авиабилеты способом Miles & Cash, когда часть стоимости оплачивается милями, а часть – рублями.