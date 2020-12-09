На содержание народных дружин Приангарье направит более 2 млн рублей

На учете в МВД Иркутской области в настоящее время состоит 84 народные дружины общей численностью 698 человек, сообщают в областной администрации.

На заседании МВК в части финансирования, выделяемого на дружины, отмечены Черемхово, Тайшет, Ангарский городской округ, Братск, Усть-Илимск, Зима, Тулун, Усолье-Сибирское, Иркутский, Усольский, Нижнеилимский районы.

Органам местного самоуправления рекомендовано совместно с органами внутренних дел продолжить работу по повышению эффективности мероприятий по привлечению граждан к охране общественного порядка, обеспечить выделение средств на стимулирование народных дружинников и их материально-техническое оснащение.