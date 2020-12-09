Иркутская область планирует к 2023 году войти в ТОП-30 Национального рейтинга инвестиционного климата РФ

Сейчас Приангарье занимает 79 место, сообщают в администрации области.

Рейтинг формируется преимущественно на основе опросов предпринимательского сообщества с использованием отдельных статистических показателей и фактически оценивает эффективность реализации государственных программ в регионах.

- Нам необходима перезагрузка. Уже принят в работу план первоочередных мероприятий по улучшению показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Иркутской области на 2020-2021 годы с ежеквартальной актуализацией. Предложенный комплекс мер позволит создать экосистему для комфортного развития малого и среднего предпринимательства на территории области, усилить взаимодействие с деловыми и экспертными сообществами, федеральными органами власти, - отметил Игорь Кобзев.

Важным этапом станет создание на территории региона «Клуба стратегических инициатив». Сейчас по инициативе АСИ они создаются во всех субъектах страны. Задача клуба – формирование «интеллектуального ядра» из инициативных и знающих свое дело жителей региона для совместной реализации проектов, поиска идей и решений, внедрения лучших практик и обсуждения вопросов социально-экономического, инвестиционного и инновационного развития области.