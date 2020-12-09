В 2021 году в Иркутске из ветхого жилья расселят порядка тысячи человек

Всего в городе более 8 тысяч человек ожидают переселения. Реализация программы рассчитана до 2025 года, сообщают в мэрии Иркутска.

В Иркутске завершены конкурсные процедуры на приобретение 135 жилых помещений, в которые будут переселены более 500 человек в 2021 году. На эти цели из бюджета было выделено 382 млн рублей.

Как рассказали в департаменте жилищной политики администрации Иркутска, норматив стоимости квадратного метра жилья, установленный по Иркутской области для выделения субсидии, составляет 46 599 рублей за квадратный метр. В бюджете города на 2020 год были предусмотрены средства, исходя из стоимости 61 089 рублей за один квадратный метр. При этом, рыночная стоимость жилья в Иркутске на сегодня превышает 72 тысячи рублей.