Иркутская область сохранила высокий уровень кредитоспособности

Несмотря на кризисные явления, вызванные пандемией коронавируса, рейтинг кредитоспособности Иркутской области сохранен на уровне ruAA+. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе национального рейтингового агентства «Эксперт РА».

Аналитиками «Эксперт РА» регион характеризуется такими размерными характеристиками, как валовой региональный продукт (ВРП), рост которого в сопоставимых ценах по итогам 2020 года ожидается на уровне 1,5%. В условиях коронакризиса отмечается рост индекса промышленного производства, который за январь-сентябрь 2020 года составил 102,9%, а по итогам года, благодаря устойчивой работе ряда промышленных предприятий Иркутской области, может достигнуть 105,3%.

Агентством положительно оценивается высокий уровень ВРП на душу населения, который по итогам 2019 года составил более 613 тыс. рублей.

Бюджетная обеспеченность Иркутской области оценивается агентством умеренно позитивно, что обусловлено кризисными явлениями, вызванными снижением цен на нефть и ограничениями ее добычи в рамках соглашения стран ОПЕК и других крупнейших производителей нефти. Отмечается влияние на указанный показатель принятых Правительством региона решений по снижению налоговой нагрузки в отраслях экономики в зоне риска.