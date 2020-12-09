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Дневной прирост больных коронавирусом в Бурятии постепенно снижается

В конце прошлой недели прирост составил 245 случаев, на сегодня он снизился до 225.

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По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 9 декабря выявлено 225 заболевших коронавирусом, всего число заразившихся COVID-19 – 21 351. 

Из 225 новых случаев COVID-19: 178 человек – обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

Амбулаторное лечение проходят 2 250 пациентов, наблюдается 7 697 человек. Всего выздоровели от COVID-19 – 16 761 (+354) человек.

За последние сутки в регионе 5 человек умерли от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией, всего с начала эпидемии скончалось 497 человек. 

В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 735 коек, занято – 1 843, свободно – 892. Занятость коечного фонда составляет 67,4%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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