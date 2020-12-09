Возросший госдолг Иркутской области не повлиял на ее платежеспособность

Несмотря на прогнозируемое увеличение государственного долга Иркутской области, расходы на его обслуживание характеризуются «Эксперт РА» как умеренно низкие, сообщают в администрации области.

Этому способствует покрытие временных кассовых разрывов за счет привлечения казначейских кредитов на пополнение остатков средств на едином счете бюджета.

Помимо указанных бюджетных кредитов, ликвидность бюджета, по мнению аналитиков, будет обеспечиваться остатками денежных средств на счетах и открытыми возобновляемыми кредитными линиями в коммерческих банках, доступ к которым имеется у Иркутской области.

Напомним, что с января 2020 года госдолг Приангарья вырос на 4%. На начало года объем государственного долга Иркутской области составил в сумме 17 млрд рублей. Это 11,8% от собственных доходов. На 1 сентября он ровнялся 21,5 млрд рублей, то есть 14,5%.

Общее требование Минфина России ко всем регионам – госдолг не должен превышать 30%. У кого больше, те не смогут получать дешевые бюджетные кредиты под 0,1%, поясняют в региональном правительстве.

У субъекта остается право привлекать кредиты федерального бюджета под 0,1% годовых. Удается осуществлять кредитование по минимально возможным ставкам 5,25% и в коммерческих банках.