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Сбер говорит врачам «Спасибо»

Байкальский банк Сбербанка приглашает жителей Иркутской области поддержать акцию «Скажи «спасибо» врачам» и принять участие в создании благодарственных альбомов для персонала больниц и поликлиник. Цель акции поддержка медицинских работников, труд которых в период пандемии коронавируса особенно важен и ценен. Акция выражает признательность тем, кто весь 2020 год выполнял свой долг – лечил людей и спасал их жизни, сообщают в пресс-службе Сбера.  

До 17 декабря в 42 офисах Сбербанка, работающих в гг. Иркутск, Ангарск, Братск, Шелехов, Усолье-Сибирское, Зима, Черемхово, Саянск, Усть-Илимск можно оставить письменные сообщения со словами благодарности сотрудникам медицинских учреждений. При обслуживании клиенты могут воспользоваться специальными бланками, в которых можно написать благодарность и пожелания всем медикам или конкретному врачу. Участников акции ждет специальный комплимент от Сбера – сувенирный шоколад.  

Александр Абрамкин, Председатель Байкальского банка Сбербанка: 

«Сегодня, когда вновь наблюдается рост заболеваемости COVID-19, Сбер, как и весь мир, благодарит медицинских работниковВрачи – главные герои борьбы с пандемией и наш коллектив вместе с клиентами выражает им признательность за   труд в условиях колоссальных нагрузокДорогие земляки, давайте вместе сделаем всё возможное, чтобы доктора почувствовали нашу поддержку, чтобы им от наших «спасибо» стало чуть легче, а от соблюдаемых каждым мер профилактики - работы у них стало меньше».  

Прием благодарственных сообщений от жителей Иркутской области Байкальский банк Сбербанка завершит 17 декабря 2020 года. По   итогу акции «Скажи «спасибо» врачам» все бланки с пожеланиями будут собраны в единый альбом и в канун Нового года переданы в медицинские учреждения 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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