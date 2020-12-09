В Приангарье стартует конкурс «Предпринимательский прорыв года»

Организаторы принимают заявки на участие в конкурсе до 18 декабря, а итоги подведут 25 декабря, сообщают в администрации области.

Организаторы конкурса – центр «Мой бизнес» и банк «Открытие» - приглашают на конкурс представителей малого и среднего бизнеса, зарегистрированных на территории региона, независимо от формы собственности: ООО, ИП, самозанятые. Заявки принимаются в четырех номинациях: «Социальное предпринимательство», «Производственный бизнес», «Успешный старт» и «Деловая женщина».

- Любой кризис, будь то 1998, 2008, 2014 или 2020 – это время новых возможностей. Меняются обстоятельства, меняются рынки, но всегда есть и будут люди, которые не сидят сложа руки. Они много работают. Это герои нашего времени. Именно для них мы и проводим конкурс "Предпринимательский прорыв года", - рассказала руководитель Центра “Мой бизнес” в Иркутске Диляра Окладникова.

Подробную информацию о конкурсе можно найти на сайте www.mb38.ru.

Церемония награждения победителей состоится 25 декабря, событие приурочат к годовщине открытия центра «Мой Бизнес» в Иркутске.