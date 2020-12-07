Новогодняя ипотека – снижаем ставки на 0,5% до конца 2020 года

Банк «Приморье» в партнерстве с банком ДОМ.РФ объявляет о старте Новогодней акции по ипотеке. До конца года ставки по большинству ипотечных программ, действующих как на первичном, так и на вторичном рынке, снижены еще на 0,5%. Получить скидку на ипотечную ставку можно при условии получения кредита до 31 декабря 2020 года включительно.

Так, например, ставка на рефинансирование ипотечного кредита, взятого в другом банке, в рамках Новогодней акции оформляется от 7,1%. Новогодняя акция также распространяется и на социальные программы. Среди них, например, «Дальневосточная ипотека» на покупку жилья в регионах Дальневосточного федерального округа по ставке от 0,7% при первоначальном взносе всего от 15% без дополнительных платежей и комиссий, а также «Медицинская ипотека» для врачей и медработников по минимальной ставке от 6,9% при первоначальном взносе от 30%.

Ипотека на покупку квартиры в новостройке вне льготных программ с господдержкой оформляется по ставке от 7,3%, на готовое жилье — от 7,9%, если говорить про базовые ставки, без учета возможных снижений за счет оплаты комиссии.

Оформляя ипотечную программу в Банке «Приморье» в течение декабря 2020 года, можно успеть получить действительно выгодные условия и впоследствии экономить на ежемесячных платежах, — комментирует руководитель Ипотечного центра ПАО АКБ «Приморье» Виктория Подоба. — Поэтому, если вы давно присматривались к Дальневосточной ипотеке или откладывали рефинансирование действующего кредита — сейчас самое время действовать!

Вышеуказанные ставки действуют при подтверждении дохода и занятости выпиской о состоянии лицевого пенсионного счета (СЗИ-6), которую можно заказать с портала Госуслуги при наличии подтвержденной учетной записи. Заказ выписки и её получение занимает, как правило, не более 10 минут, поэтому заявка на рассмотрение направляется сразу после получения от клиентов.

Подать заявку на консультацию можно в режиме онлайн на сайте Банка «Приморье» или через Мобильное приложение, а подать документы на рассмотрение как лично в офисе Банка, так и путем направления скан-копий документов на электронную почту.

Подробности об этой и других ипотечных программах можно узнать в Ипотечном центре Банка «Приморье»: