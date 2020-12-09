Получить новогоднюю премию в этом году рассчитывают 37% россиян

В этом году новогоднюю премию от работодателя ожидают получить 37% опрошенных. При этом, в прошлом году такие ожидания указывали лишь 30% жителей России, сообщают в пресс-службе сервиса Работа.ру.

По 37% респондентов планируют потратить премию на новогодние подарки или отложить к накопленным средствам (множественный выбор). 11% опрошенных отметили, что потратят деньги на отдых и развлечения в праздничные выходные. 10% жителей России на премию накроют новогодний стол, а 8% — приобретут подарок для себя.

В варианте «Другое» респонденты чаще всего указывали выплаты по кредитам и ипотеке.

Большинство жителей России (63%) в прошлом году получили премию размером до 15 000 рублей, при этом 35% из них выплатили премию до 5 000 рублей. До 50 000 рублей получили 16% опрошенных, а 7% — больше 50 000 рублей. 14% респондентов не раскрыли размеры полученной премии, но уточнили, что она равнялась их обычному заработку.