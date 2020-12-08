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ВТБ размещает однодневные облигации

ВТБ размещает однодневные облигации на сумму 25 млрд. руб. по цене 99,9898% от номинала (доходность 3,73% годовых), период сбора заявок: 16:00-16:30


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