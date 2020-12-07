Банк «Союз» запускает акцию «ОСАГО в подарок» для участников программы лояльности «Ингосстрах Бонус».

Акция проводится для участников программы лояльности «Ингосстрах Бонус», оформивших в период с 01.11.2020 г. по 31.12.2020 г. полис ОСАГО СПАО «Ингосстрах» на сайте www.ingos.ru и оформивших в период проведения акции карту «Ингосстрах Бонус».

Условия начисления бонусных баллов в рамках Акции:

Участникам акции ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, начисляются бонусные баллы сумме равной 1/12 от суммы оплаченной страховой премии, при условии совершения в отчетном месяце расходных операций по оплате товаров и услуг по карте «Ингосстрах Бонус» на сумму не менее 10 000 руб.

Начисление баллов осуществляется 12 месяцев, начиная с месяца, следующего за первым полным месяцем с момента оформления карты «Ингосстрах Бонус».

В случае если обязательство по соблюдению минимальной суммы расходных операций за отчетный месяц не выполнено, начисление бонусных баллов прекращается и более не возобновляется. При этом, ранее начисленные по акции бонусные баллы с бонусного счета участника не списываются.

Акция проводится в период с 7 по 31 декабря 2020 года.